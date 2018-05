WM 2018: Ägypten im Porträt

Kairo Dank Nationalheld Mohamed Salah ist Ägypten zum dritten Mal für eine Fußball-WM qualifiziert. Nach schrecklichen Tragödien kommt die erste Teilnahme seit 28 Jahren einer Erlösung gleich.

Das quirlige Offensiv-Ass in Diensten des FC Liverpool hatte die Pharaonen gegen die demokratische Republik Kongo in der fünften Minute der Nachspielzeit zur WM geschossen. "Salah ist der Held Ägyptens, da er den Traum unseres Landes hat wahr werden lassen", schwärmte der Regierungsangestellte Mohamed Megahed nach der ersten erfolgreichen WM-Qualifikation seit 28 Jahren.

Schon damals war Salah ein Spieler von großem Format. Heute, ein halbes Jahr später, ist der 25-Jährige ein Weltstar, dessen Name in einem Atemzug mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo genannt wird. "Es ist eine Ehre, für Ägypten in der Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Die Flagge meines Landes wird in meinem Herzen immer einen besonderen Platz haben", sagte Salah dem Liverpool Echo und gab sich ganz bodenständig.