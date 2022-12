Süßer Interview-Moment Sohn von Marokkos WM-Held Bounou leckt am Mikrofon und sorgt für Lacher

Kurz zuvor spielten die beiden noch zusammen auf dem Rasen. Bounou, der für den FC Sevilla in Spanien spielt und in Montreal in Kanada geboren wurde, gab seinem Sohn seine Handschuhe und spielte ihm ein paar Bälle auf dem Feld zu, auf dem Marokko zuvor WM-Geschichte geschrieben hatte. Als erstes afrikanisches Team zogen die Nordafrikaner in die Vorschlussrunde einer Weltmeisterschaft ein.