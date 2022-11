Nach Niederlage gegen Japan Das sind die Gewinner und Verlierer im DFB-Team

Jamal Musiala: Der 19-Jährige wurde schon vor der WM als großer Hoffnungsträger im deutschen Nationalteam gehandelt - nach der Partie gegen Japan ist er es umso mehr. Denn Musiala war der DFB-Akteur, der die japanische Abwehr vor die meisten Probleme stellte, auch wenn er in der Anfangsphase noch etwas nervös wirkte. Im weiteren Verlauf des Spiels war der Bayern-Jungstar aber der einzige deutsche Spieler, der in der Offensiv vermehrt ins Dribbling ging. In der 51. Minute schoss Musiala beinahe das Tor des Jahres, als er mit einem Sololauf gleich fünf Japaner aussteigen ließ, den Ball am Ende aber deutlich über den Kasten setzte. Dass Hansi Flick ihn in der 79. Minute auswechselte, konnten viele Zuschauer nicht nachvollziehen. Aufgrund seiner belebenden Wirkung für das deutsche Spiel dürfte er auch gegen Spanien wieder in der Startformation stehen.