Ronaldo, Mbappé, Messi : Das sind die Stars der WM 2022

Düsseldorf 32 Mannschaften spielen aktuell bei der Weltmeisterschaft in Katar um den Titel. Mit dabei sind auch einige Topstars des Fußball-Geschäfts. Neymar, Kylian Mbappé und Co. werden versuchen, ihre Mannschaften auf den Thron der Welt zu führen. Für einige Superstars könnten es die letzten Auftritte im Nationaltrikot werden.

In diesem Jahr gelten vor allem zwei Teams als die größten Favoriten auf den WM-Titel: Rekord-Weltmeister Brasilien und Südamerika-Champion Argentinien. Die europäischen Schwergewichte wie Titelverteidiger Frankreich , Spanien, Deutschland, die Niederlande , England oder Portugal zählen diesmal nur zum erweiterten Favoritenkreis.

Dabei überzeugt vor allem Frankreich trotz einiger Verletzungen noch immer mit einen hohen Star-Dichte. Allen voran Kylian Mbappé, der Star-Spieler von Paris Saint-Germain, gilt als das größte europäische Versprechen für die Zukunft und ist bereits jetzt der absolute Leader seiner Mannschaft. Er ist ein Naturereignis – selbst in der französischen Mannschaft, in der sich die großen Namen nur so tummeln.