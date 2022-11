Fußball-WM in Katar Fan aus Münster wegen Regenbogenbinde festgesetzt

Die Geschichte ging durch die Medien, Kunkel gab viele Interviews. Am Tag nach dem Vorfall traf er sogar auf Innenministerin Nancy Faeser. Er sagt im Podcast, er habe sie gefragt, ob so die ausgestellte „Sicherheitsgarantie“ für deutsche Fußballfans in Katar aussehen soll. Faeser habe sich bei Kunkel für das Vorgehen der katarischen Polizei entschuldigt und versprochen, den Fall an ihre katarischen Kontakte weiterzugeben. Kunkel habe gefragt, ob er weitere Spiele der WM in Regenbogen-Farben verfolgen könne. Garantieren können Sie ihm das nicht, habe Faeser gesagt. Die Innenministerin saß am Mittwoch selbst bei dem Spiel der deutschen Mannschaft mit „One-Love“-Binde auf der Tribüne.