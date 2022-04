Bernd Neuendorf (DFB-Präsident)

"Wir sind in eine sehr attraktive Gruppe gelost worden. Die sportliche Bewertung überlasse ich selbstverständlich dem Bundestrainer. Ich bin mir aber sicher, dass Hansi Flick und sein Trainerteam unsere Mannschaft optimal auf die WM vorbereiten werden. Wir haben gerade erst zwei sehr gute Auftritte der Nationalmannschaft gesehen, die uns alle sehr hoffnungsvoll stimmen für die WM. Eine WM, in der nicht alleine sportliche Themen im Blickpunkt stehen werden. Ich habe am Rande des FIFA-Kongresses zahlreiche Gespräche zur Situation der Menschenrechte und zum Thema Nachhaltigkeit führen können. Das werde ich in den kommenden Wochen fortsetzen. Wir müssen eine klare Haltung zeigen und diejenigen Kräfte in Katar unterstützen, die eine Öffnung befürworten."