Heiße Phase in der Quali : Wer es wie zur WM 2022 in Katar schafft

Deutschland und Dänemark haben es schon vorgemacht und sich ein Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gesichert. Wir zeigen, wie es in den anderen Gruppen aussieht. Wer führt mit Abstand, wer muss zittern und wer darf noch hoffen?

In Gruppe B sind Georgien und Kosovo bereits ausgeschieden, Griechenland hat nur noch unrealistische Chancen auf die Qualifikation, nämlich falls die Gruppenführenden Schweden und Spanien kein Spiel mehr gewinnen. Höchstwahrscheinlich geht es am letzten Spieltag im Spiel Spanien gegen Schweden um den Gruppensieg. Es sei denn, Spanien verliert zuvor in Griechenland und Schweden gewinnt in Georgien.

In Gruppe H spielen Russland und Kroatien die Plätze eins und zwei aus. Sollte Kroatien im nächsten Spiel in Malta gewinnen, kommt es auch in dieser Gruppe definitiv am letzten Spieltag zum Höhepunkt. Falls nicht, müssen die Kroaten hoffen, dass Zypern in Russland punktet. Dann geht es im letzten Spiel zwischen Kroatien und Russland um die direkte WM-Qualifikation. Neben Malta und Zypern fahren auch die Slowakei und Slowenien nicht zur Weltmeisterschaft.