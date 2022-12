PSG startet ohne Weltmeister Erholung für Messi, Liga-Alltag für Mbappe nach der WM

Nur zehn Tage nach dem WM-Finale trifft Tabellenführer PSG in der Ligue 1 auf Racing Straßburg. Mbappe, mit Frankreich im Endspiel von Katar an Argentinien gescheitert, wird dabei am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) zur Verfügung stehen - im Gegensatz zum frischgebackenen Weltmeister Messi. Der 35-Jährige wird laut Trainer Christophe Galtier bis zum 1. Januar aussetzen und „entweder am 2. oder 3.“ wieder dazustoßen.