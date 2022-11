Bukayo Saka

Der 21-jährige Engländer hat in seiner jungen Karriere schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Bei der EM 2021 hatte der Flügelspieler im Finale gegen Italien als letzter Elfmeterschütze der Three Lions vergeben, nun blüht er in der Premier League auf und steht mit seinem Verein FC Arsenal an der Tabellenspitze. Saka ist ein Tempo-Dribbler mit guter Ballkontrolle, der aber auch Torgefahr ausstrahlt und es so ins Rampenlicht beim größten Turnier der Welt schaffen könnte.