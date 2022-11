WM 2002

Man hört „A little less conversation“ von Elvis Presley und sieht Legenden wie Ronaldinho, Figo oder Edgar Davids, die in einem Stahlkäfig ein spannendes Fußball-Turnier im Drei-gegen-drei austragen. Und die einzige Regel: Das erste Tor gewinnt! Diesen legendären Werbespot dachte sich Nike im Vorfeld der WM 2002 in Korea und Japan aus.