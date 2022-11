Gastronomie in Neuss Getrübte WM-Stimmung in den Kneipen

In der Trafostation hatte sich am Mittwochnachmittag vor den Leinwänden eine kleine Gruppe Fußballfans gesammelt. Der Gastronom Thomas Kruczka hat weder mit mehr noch mit weniger Gästen zum Spiel gerechnet. „Unbeschwert ist die Stimmung nicht, aber das liegt wohl auch an Umständen wie der Jahreszeit und der Uhrzeit des Spiels, abgesehen von der restlichen Kritik“, erzählt er. Ob sich die Stimmung im Laufe des Turniers noch wenden würde, hänge auch vom Auftritt der deutschen Mannschaft ab. Kritik an seiner Entscheidung, die WM auszustrahlen, erlebe er auch: „Das ist aber selten an uns persönlich gerichtet, ich reagiere darauf gar nicht“, sagt er. Auch die Gäste nehmen das Turnier nicht ohne Konflikte wahr: „Die Stimmung bei der ganzen WM ist etwas verhalten, gedrückt“, sagt Islam Sar, der sich dennoch entschieden hat, das erste DFB-Spiel anzusehen. Er sei ein Stammgast des Lokals: „Ich bin einfach gern hier und schaue gerne Fußball in Gesellschaft.“ Dass manche Gaststätten die WM boykottieren, verstehe er, „ich finde es aber auch okay, wenn man sie ausstrahlt.“