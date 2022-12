„Fürchterlich“ Neuer-Aus nach Beinbruch versetzt Bayern-Bosse in Schockstarre

Vertraut der deutsche Rekordmeister wie zuletzt auf Routinier Sven Ulreich (34)? Wie aussichtsreich ist eine vorzeitige Rückholaktion des an die AS Monaco ausgeliehenen Alexander Nübel (26)? Ist der kroatische WM-Held Dominik Livakovic (27) eine Option? Kahn und Co. schwiegen dazu zunächst.