„Sehr professionell“ So reagiert das Netz auf den Beinbruch von Manuel Neuer

Ich weiß, dass Brüche tragisch und schlimm sind, aber hier hält sich mein Mitleid in Grenzen. Neuer weiß, dass Ski eine risikoreiche Sportart ist, bei der immer was passieren kann. Dann sollte er vielleicht mal darauf verzichten.

Manuel Neuer gab am Samstag bekannt, dass er sich bei einer Skitour das Bein gebrochen hat. In den Sozialen Netzwerken vermischte sich Spottt mit der Frage, warum er überhaupt im Schnee unterwegs gewesen war. Andere denken an die Saison des FC Bayern München. Wir haben die Reaktionen gesammelt.