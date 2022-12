Die „tödliche Spinne“ Messi-Fan Alvarez begeistert an der Seite seines Idols

Und sogar an den Allergrößten reichte der 22-Jährige, der bei Manchester City ganz im Schatten von Erling Haaland steht, heran: Alvarez krönte sich zum jüngsten WM-Doppelpacker in einem Halbfinale oder Finale seit Pele 1958. „Wir spielen verrückt - wie das ganze Land. Jetzt gehen wir aufs Ganze“, sagte Alvarez, der nach dem Sieg gegen Kroatien plötzlich als Elfjähriger auf einem unscharfen Foto mit seinen beiden Brüdern und dem gemeinsamen Idol Messi im Internet auftauchte - 2011 am Rande der Copa America in Argentinien geschossen.