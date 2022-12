Deschamps mauert Kranke Spieler beunruhigen Frankreich weiter vor dem WM-Finale

Auf die Frage nach seiner Zukunft nach dem Finale antwortete der Weltmeistermacher von 2018: „Trainer von Frankreich zu sein, war das Wundervollste, was mir in meiner Karriere passieren konnte, eine großartige Gelegenheit. Ich bin immer noch leidenschaftlich dabei und hocherfreut.“ Aber es gehe am Sonntag nicht um ihn, sondern um die Mannschaft. „Ich denke nicht daran, was nach dem Spiel passiert.“