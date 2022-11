Kein „Rudel-Gucken“ bei Gastronomen : Vennen zeigt „aus Protest“ keine WM

Korschenbroich Der Eigentümer vom „Alten Brauhaus“ in Liedberg hat bewusst keine Lizenz für die TV-Übertragung aus Katar beantragt. Welche Gründe er hat und warum auch andere Gastronomen kein „Rudel-Gucken“ anbieten.

Wer die Fußball-Weltmeisterschaft gerne in Gesellschaft guckt, wird Schwierigkeiten haben, gastronomische Betriebe in Korschenbroich zu finden, die ein „Rudel-Gucken“ der Spiele anbieten. Wie eine Umfrage unserer Redaktion bei einigen Kneipen und Restaurants ergab, haben offenbar keine Gastronomen Interesse an TV-Übertragungen der Weltmeisterschaft in Katar.