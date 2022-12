WM-Kolumne Berti Vogts „Ich hoffe, dass Matthias Sammer im Hintergrund mitarbeitet“

Es hat mich überrascht, dass es so schnell ging mit der Personalie Oliver Bierhoff. Aber es spricht für seinen Charakter, dass er sich zurückzieht und damit Verantwortung übernimmt nach dem zweiten Vorrunden-Aus bei einer WM in Folge. Doch allein mit dem Abgang von Bierhoff sind die Probleme des deutschen Fußballs nicht gelöst. Es gibt beim DFB zu viele Theoretiker, die weit weg sind vom Fußball. Man muss wieder nah dran sein am Spiel – in der Spieler-, aber auch in der Trainerausbildung.