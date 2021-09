„Zerstörerischer Einfluss auf den Klubfußball“ : Klub-Vereinigung ECA kritisiert WM-Pläne der Fifa scharf

Frankfurt Die Europäische Klub-Vereinigung ECA hat sich deutlich gegen die Fifa-Pläne gestellt, alle zwei Jahre eine Fußball-Weltmeisterschaft auszutragen. Zuvor hatte Trainer-Legende Arsene Wenger noch dafür geworben.

In der hitzigen Debatte um einen neuen WM-Rhythmus hat sich auch die Europäische Klubvereinigung ECA klar gegen die Pläne des Fußball-Weltverbandes Fifa ausgesprochen. Der Vorschlag einer Austragung der Weltmeisterschaften alle zwei Jahre hätte sowohl national als auch international einen "direkten und zerstörerischen Einfluss auf den Klubfußball", wie die ECA am Freitag in einer Mitteilung schrieb.