Kanada fährt zur WM : Bayern-Profi Davies weint vor Glück

Toronto Kanada hat sich erstmals seit 36 Jahren für eine WM qualifizier. Alphonso Davies fieberte aus der Ferne mit und konnte sein Glück kaum fassen. Der 21-Jährige brach vor der Kamera in Tränen aus.

Alphonso Davies schmiss sich auf den Rücken und ließ seinen Tränen freien Lauf. "Oh mein Gott, wir haben es geschafft", rief der Spieler von Bayern München immer wieder, griff sich emotional überwältigt die Kanada-Flagge und stammelte: "Ich kann es nicht glauben. Wir fahren zur Weltmeisterschaft."

Als die erste WM-Teilnahme der Ahornblätter seit 36 Jahren endgültig feststand, war es um den 21 Jahre alten Flügelflitzer endgültig geschehen. Davies, der nach seiner langen Pause wegen Anzeichen einer Herzmuskelentzündung seinem Comeback nun nahe ist, hatte den entscheidenden 4:0 (2:0)-Erfolg gegen Jamaika aus der Ferne verfolgt und seine Fans im Portal "Twitch" an seinen Glücksgefühlen teilhaben lassen.

"Bucht Flüge nach Katar", rief Davies am Ende, zuvor war er zeitweise wie ein Flummi durch den Raum gesprungen und hatte jedes Tor vom Team des englischen Trainers John Herdman vor 30.000 Zuschauern in der Kühltruhe Toronto gefeiert.

Kanada führt die CONCACAF-Tabelle vor den USA und Mexiko (jeweils 25 Punkte) an, die beste Chancen auf die zwei weiteren sicheren WM-Plätze haben, und wird voller Euphorie bei der Winter-WM vom 21. November bis 18. Dezember an den Start gehen. "Ich bin sprachlos, ich habe von diesem Moment geträumt. Das ist so gut für das Land", sagte Davies - und kämpfte schon wieder mit den Tränen.