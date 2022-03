Verpasste WM-Quali : Italien-Trainer Mancini lässt Zukunft nach Blamage weiter offen

Rom Roberto Mancini hat sich nun nach der verpassten Qualifikation für die Fußball-WM in Katar zu Wort gemeldet – und seine Zukunft als Nationaltrainer weiter offen gelassen.

Die Niederlage sei nur "schwer zu akzeptieren", so der 57-Jährige, aber sie gehöre "zum Leben und zu einer Entwicklung dazu". Mancini hatte Italien im vergangenen Jahr zum EM-Titel geführt. Schon nach der Niederlage in Palermo am Donnerstag hatte er erklärt, dass er sich "verantwortlich fühle". Auf die Frage nach seiner Zukunft antwortete er: "Wir werden sehen."

Das blamable 0:1 (0:0) in Palermo gegen den Fußball-Zwerg Nordmazedonien in den Play-offs zur WM in Katar hat den viermaligen Weltmeister in seinen Grundfesten erschüttert und in tiefe Depressionen gestürzt - mit unabsehbaren Folgen. Mancini, nach dem EM-Titel noch als Magier verehrt, ließ seine Zukunft offen. Italienische Medien spekulierten bereits über den langjährigen Kapitän Fabio Cannavaro als möglichen Nachfolger.