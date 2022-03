Auf Fifa-Kongress : Infantino bei Diskussionen um Verkürzung des WM-Rhythmus zurück

Doha Die WM alle zwei Jahre wird wohl doch nicht kommen. Auf dem Fifa-Kongress ruderte Fifa-Präsident Gianni Infantino am Donnerstag zurück.

Fifa-Präsident Gianni Infantino ist in der Debatte um eine mögliche Verkürzung des WM-Rhythmus auf zwei Jahre zurückgerudert. "Ich möchte klarstellen: Die Fifa hat keine WM alle zwei Jahre vorgeschlagen. Wir werden versuchen, eine Diskussion zu führen, um etwas zu finden, das allen am besten passt", sagte der Chef des Fußball-Weltverbandes auf dem 72. Kongress in Doha.