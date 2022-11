Floorball Holzbüttgen nimmt Pokalhürde Dessau souverän

Die Herren des Floorball-Bundesligisten DJK Holzbüttgen bleiben in der Erfolgsspur. Nach einer bislang makellosen Meisterschaftsrunde und dem Ausflug einiger DJK-Spieler zur WM in der Schweiz haben die Holzbüttgener souverän den Einzug in die vierte Pokalrunde geschafft. Beim Zweitligisten PSV Dessau gab es für den amtierenden Deutschen Meister einen 11:5 (3:1, 2:2, 6:2)-Erfolg.