Geld, Menschenrechte, Proteste: Diese elf Themen sind ein Jahr vor der WM in Katar wichtig

Boykott und Protest

Man kann dem ehemaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel sicher einiges vorwerfen. Nicht aber, dass er in der Diskussion um die WM in Katar frühzeitig auf Tauchstation gegangen wäre. „Turniere sollten grundsätzlich nicht in Ländern gespielt werden, die aktiv den Terror unterstützten“, stellte er 2012 fest. Die Firma Hendriks-Gras, der ausersehene Rasenlieferant, zog sich inzwischen aus dem Geschäft mit der WM zurück. Österreichs und Norwegens Nationalteams protestierten öffentlich. Und es gab Boykott-Aufrufe. Selbst Human Rights Watch ist allerdings nicht von der Wirksamkeit eines Boykotts überzeugt. Die Menschenrechtler glauben, dass die Durchführung der Veranstaltung wesentlich eher zu Verbesserungen führen würde, weil der Blick der Öffentlichkeit auf die Lage im Land gelenkt werde. Der einstige Bundestrainer Joachim Löw erklärte: „Ein Boykott hilft niemandem.“