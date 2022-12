„Er ist ein Witz“ Gary Neville wütet nach Englands WM-Aus über den Schiedsrichter

Der brasilianische Schiedsrichter Wilton Sampaio ist nach dem WM-Viertelfinale England gegen Frankreich in der britischen Öffentlichkeit in die Kritik geraten. Ex-Profi Gary Neville twitterte am Samstagabend: „Der Schiedsrichter ist ein Witz!“ Sampaio wirkte bei dem Topspiel in mehreren Situationen unsouverän und überfordert, der Brasilianer hatte in Al-Chaur mehrere knifflige Elfmeterszenen zu beurteilen. „Ich sage nicht, dass er für Englands Aus verantwortlich ist. Die Menschen werden sagen, das sind Ausreden, aber er war einfach ein schlechter Schiedsrichter“, sagte Neville nach der 1:2-Niederlage der Three Lions bei ITV.