WM-Fan Bengt Kunkel „Dem Fußball könnte ein Erdbeben bevorstehen“

Trotzdem überwiegen für Kunkel die negativen Aspekte des WM-Standortes. „Retrospektiv hätte es einfach nicht passieren dürfen, weil das Land noch nicht bereit dafür ist. Grundzüge an Menschenrechten müssen gegeben sein und sind deshalb indiskutabel bei der Vergabe einer Weltmeisterschaft. Wenn diese nicht gewährleistet sind, kann ein Land auch keine Weltmeisterschaft austragen. Darüber hinaus ist es auch fraglich, ob Katar infrastrukturell überhaupt für solche Menschenmassen gemacht ist. Das Land hat nur circa drei Millionen Einwohner und es kommen wahnsinnig viele Menschen dazu, die die Infrastruktur auslasten. Es wäre wohl besser gewesen die WM gemeinsam mit Nachbarländern auszutragen, weil Katar an der ein oder anderen Stelle wirklich überfordert wirkt“, so Kunkel.