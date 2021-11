Ein Jahr vor WM : Zwei Journalisten in Katar festgenommen – Filmaufnahmen gelöscht

Zwei Journalisten in Katar festgenommen – Filmaufnahmen gelöscht

Bauarbeiter arbeiten am Lusail-Stadion, einem der Stadien der WM 2022. Foto: dpa/Hassan Ammar

Doha Ein Jahr vor der Fußball-WM sind zwei Journalisten des norwegischen Staatsfernsehens in Katar über 30 Stunden lang festgehalten worden. Zudem wurde Filmmaterial gelöscht, das sie in einem Arbeitsmigrantenlager aufgenommen hatten.

Zwei Journalisten des norwegischen Staatsfernsehens NRK sind in Katar von Sicherheitskräften über 30 Stunden lang festgehalten worden. Zudem wurde Filmmaterial gelöscht, das sie in einem Arbeitsmigrantenlager aufgenommen hatten, wie die norwegischen Behörden am Mittwoch mitteilten. Berichten zufolge wurden Halvor Ekeland und Lokman Ghorbani festgenommen, nachdem sie während einer Live-Reportage über die Lage von Gastarbeitern vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 berichtet hatten.