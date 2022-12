Zustand des DFB-Teams Weit weg von Weltklasse und den eigenen Ansprüchen

Auf der Hand liegt auch: Flick und sein Trainerstab haben diese WM im Vorfeld falsch eingeschätzt. Im Unterschied zu früheren Turnieren war das Turnier in Katar eine „Form-WM“, weil es keine Zeit in der Vorbereitung gab, eine Mannschaft zu formen, mit ihr Abläufe einzustudieren, Spieler in der täglichen Arbeit im Niveau anzuheben. Niklas Füllkrug kam topfit und mit breiter Brust zur WM – und traf, wenn er eingewechselt wurde. Matthias Ginter führte als überragender Abwehrchef den SC Freiburg auf Platz zwei in der Bundesliga – und durfte in der 93. Minute gegen Costa Rica seine ersten WM-Minuten bei seinem bereits dritten WM-Turnier absolvieren. Mats Hummels spielte in Dortmund eine der besten Hinrunden seiner Karriere – durfte aber gar nicht mit. Auch das gehört zur Wahrheit des bitteren, aber verdienten Ausscheidens dazu.