Heimatstadt des Superstars Messi überragt in Rosario alles

„Wir alle hoffen, dass er am Sonntag in seinem letzten WM-Spiel den Pokal in die Höhe stemmt“, sagt Bodo. „Alle hier gönnen es ihm, alle wünschen es ihm. Es ist einfach das perfekte Ende einer historischen Geschichte.“ Die in Rosario begann und die vielleicht in ein paar Tagen mit einem Besuch von Messi mit WM-Pokal erst in Buenos Aires und dann auch noch in Rosario zu Ende gehen könnte. Das Märchen vom kleinen Jungen, der hinauszog, um die Welt zu erobern, hätte sich erfüllt. Und alle in Rosario sind irgendwie dabei gewesen.