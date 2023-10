Fifa-Entscheidung Fußball-WM 2030 wird auf drei Kontinenten gespielt

Eine Reise in die Vergangenheit und Spiele auf drei Kontinenten in sechs Ländern: Die Jubiläums-WM 2030 wird wohl zu einem grenzenlosen Mega-Turnier. Zum 100-jährigen Bestehen der WM-Endrunde soll das Event in sieben Jahren in Uruguay, dem Gastgeber der ersten WM 1930, angepfiffen und anschließend mit zwei Spielen in Argentinien und Paraguay fortgesetzt werden. Danach wird nach dem Willen der FIFA-Spitze in Marokko, Spanien und Portugal weitergespielt. Das entschied der Rat des Weltverbands am Mittwoch. Die Council-Entscheidung muss noch auf einem Kongress bestätigt werden, was aber wohl nur eine Formalie ist.