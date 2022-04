Favoriten, TV-Übertragung, Gruppen : Was Sie zur Fußball-WM 2022 in Katar wissen müssen

Düsseldorf Wo kann ich die WM im Fernsehen verfolgen? In welchen Stadien wird gespielt? Welche Teams sind dabei? Und warum ist der Gastgeber Katar so umstritten? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Fußball-WM 2022.

Wo und wann findet die Fifa-Fußball-WM 2022 statt?

Am 2. Dezember 2010 gab der Weltfußballverband Fifa bekannt, dass die WM 2022 im Golfstaat Katar ausgetragen wird. Katar setzte sich gegen die Mitbewerber USA, Südkorea, Japan und Australien durch. Im letzten Wahlgang erhielt der Golfstaat 14 Stimmen, die USA acht. Enthüllungen aus dem Jahr 2020, dass drei Stimmen für Katar gekauft worden seien, führten nicht zu einer Neuvergabe.

Wegen der großen Sommerhitze in Katar wird das WM-Turnier erstmals zum Jahresende stattfinden: vom 21. November bis 18. Dezember. Daher wird das Turnier auch Herbst-, Winter- oder auch Advents-WM genannt. Das erste Spiel findet am 21. November um 11 Uhr deutscher Zeit statt, das offizielle Eröffnungsspiel steigt aber erst am Abend dieses Tages (17 Uhr) zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Das Finale findet am 4. Advent um 16 Uhr statt.

Wer ist der Titelverteidiger?

Frankreich ist der amtierende Weltmeister und tritt an, um den Titel in Katar zu verteidigen. 2018 bei der Weltmeisterschaft in Russland setzte sich das Team von Didier Deschamps im Endspiel gegen Kroatien 4:2 durch.

Wie viele Mannschaften nehmen an dem Turnier teil?

32 Nationalteams spielen bei der WM in Katar. Sie treten in acht Gruppen (A bis H) mit je vier Mannschaften an. Die Vorrundengruppen wurden am 1. April 2022 von der Fifa in Doha ausgelost. Deutschland spielt in Gruppe E. Die Teilnehmer wurden über die Qualifikationen der jeweiligen Fußball-Konföderationen ermittelt und über einige Play-off-Spiele.

Wie sehen die Vorrundengruppen der WM 2022 aus?

Deutschland spielt in Gruppe E, wo es zum Schlagerspiel gegen die hochgehandelten Spanier kommt. Der Gastgeber spielt traditionell in Gruppe A. Dort trifft Katar unter anderem auf die Niederlande. Das offizielle Eröffnungsspiel steigt zwischen Katar und Ecuador. In Gruppe B treffen die USA auf den Iran, ein vor allem politisch brisantes Duell. Auch England ist in Gruppe B. Weltmeister Frankreich spielt in Gruppe D.

Wer qualifiziert sich für das Achtelfinale?

Die Runde der letzten 16 erreichen jeweils der Tabellenerste – und -zweite der acht Vorrundengruppen.

Was passiert bei Punktgleichheit zweier Teams einer Gruppe nach der Vorrunde?

Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Ist diese ebenfalls gleich, geht es um die Anzahl der geschossen Tore in den Gruppenspielen. Herrscht immer noch Gleichstand, entscheidet - in dieser Reihenfolge - die Anzahl der Punkte aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams, die Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams und dann die Anzahl der geschossenen Tore in den Direktbegegnungen. Ist dann immer noch keine Entscheidung gefallen, bleiben noch die Fairplay-Wertung und im schlimmsten Fall der Losentscheid. Die Fairplay-Wertung wird auch Teamverhaltenswertung genannt. Dabei gibt es Minuspunkte für Verwarnungen und Strafen: einen für eine Gelbe Karte, drei für Gelb-Rot, vier für eine Rote Karte, fünf für eine Gelbe und eine Rote Karte eines Spielers in einer Partie.

Was passiert, wenn es im K.o.-Spiel nach 90 Minuten unentschieden steht?

Steht in K.o.-Spielen nach der regulären Spielzeit kein Sieger fest, geht die Partie in die Verlängerung. Die dauert zweimal 15 Minuten. Vor der Verlängerung gibt es eine Pause von maximal fünf Minuten, beim Seitenwechsel nach den ersten 15 Minuten gibt es eine kurze Trinkpause. In beiden Fällen bleiben die Spieler auf dem Feld.

Steht es nach der Verlängerung weiter unentschieden, entscheidet das Elfmeterschießen über den Sieger. Zunächst hat jedes Team fünf Elfmeter. Liegt danach kein Team mit mindestens einem Treffer Vorsprung vorne, wird so lange geschossen, bis eine Mannschaft gewonnen hat.

Wo spielen die Teams bei der WM?

Die 64 Spiele der Weltmeisterschaft finden in acht Stadien statt. Die meisten davon wurden komplett neu gebaut. Der Bau der WM-Stadien hat mehrere Hunderte Millionen Dollar gekostet - und zahlreiche Menschenleben. Der Golfstaat steht seit Jahren wegen der menschenrechtswidrigen Arbeitsbedingungen beim Stadionbau in der Kritik.

Das größte Stadion ist das Lusail-Iconic-Stadion, das 86.250 Zuschauer fasst.

Wie ist die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Katar?

Katar ist im Winter, also zu der Zeit, zu der die WM ausgetragen wird, zwei Stunden vor der deutschen Zeit. Die Spiele, die um 20 Uhr deutscher Zeit angepfiffen werden, finden also in Katar am späten Abend statt, um 22 Uhr.

Welche Anstoßzeiten gibt es für die WM-Spiele?

Vor allem für die Vorrundenspiele orientieren sich die Anstoßzeiten an den TV-Märkten in den jeweils am Spiel beteiligten Ländern, auch wenn es nicht in allen Fällen möglich ist, eine perfekte Anstoßzeit zu finden. Deutschland spielt zum Beispiel sein erstes WM-Spiel um 14 Uhr (alle Angaben in deutscher Zeit) gegen Japan, die anderen beiden Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung werden um 20 Uhr angepfiffen.

Insgesamt finden in der Vorrunde fast den ganzen Tag über WM-Spiel statt. Anstoßzeiten sind 11 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr. Im Achtelfinale und Viertelfinale werden die Partien um 16 Uhr und um 20 Uhr angepfiffen. Beide Halbfinals finden um 20 Uhr statt, das Spiel um Platz drei am 17. Dezember sowie das WM-Finale am 18. Dezember hingegen bereits um 16 Uhr.

Wann ist die Frist der Fifa für die WM-Kadernominierung?

Ein genauer Termin, bis wann die Verbände ihre WM-Teilnehmer an die Fifa gemeldet haben müssen, gibt es bisher noch nicht (Stand April 2022). Bisher ist nur bekannt, dass die Kadernominierung Ende Oktober erfolgen soll. Änderungen am Kader sollen aber noch bis einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel einer Mannschaft möglich sein. Aber nur dann, wenn sich ein Spieler schwer verletzt oder erkrankt.

Wie viele Spieler darf jeder WM-Teilnehmer für das Turnier nominieren?

Jeder Verband muss eine provisorische Liste mit maximal 35 Spielern bei der Fifa einreichen, die das Aufgebot des Verbandes bilden. Die Frist dafür ist noch nicht veröffentlicht.

Auf der sogenannten definitiven Liste für den WM-Kader eines Teilnehmerlandes dürfen noch 23 Spiele stehen, darunter müssen drei Torhüter sein. Sie alle müssen bereits auf der provisorischen Liste gestanden haben. Nur Ersatzspieler für Spieler aus dem definitiven WM-Kader, die sich vor dem ersten Spiel ihres Teams schwer verletzen oder erkranken, müssen nicht auf der provisorischen Liste gestanden haben. Der ersetzte Spieler ist dann für die ganze WM nicht mehr spielberechtigt.

Was ist bei der Kadernominierung sonst noch zu beachten?

Alle Spieler müssen die Staatsangehörigkeit des Landes haben, für das sie antreten. Sie müssen gemäß den Fifa-Statuten und -Regeln spielberichtigt sein.

Welche Spieler hat Bundestrainer Hansi Flick für den WM-Kader von Deutschland nominiert?

Für die deutschen Nationalspieler ist der Kampf um die Plätze im WM-Kader voll entbrannt.Der Kern des WM-Teams von Hansi Flick dürfte bereits feststehen. Im Tor wird Manuel Neuer stehen, wenn er gesund bleibt. Doch ein paar Personalien sind noch offen.

Wo wohnen die WM-Teams in Katar?

Das ist bei vielen Teams noch nicht bekannt. Der Deutsche Fußball-Bund war bereits mehrfach in Katar, um Hotelanlagen zu besuchen. Dabei hat sich offenbar ein klarer Favorit empfohlen. Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Teammanager Oliver Bierhoff sollen das luxuriöse Zulal Wellness Resort ganz im Norden des Emirats in der kleinen Hafenstadt Ruwais als WM-Quartier für die Mannschaft bevorzugen. Ein Vorteil: Die große Anlage ist abgelegen, die Straße führt nur zu dem Ressort, ist aber von der Hauptstadt Doha aus nur mit dem Auto in etwas über einer Stunde zu erreichen. Das Trainingsgelände an der Anlage ähnelt einer Burg, die Bedingungen sollen zudem dem höchsten Standard entsprechen. „Das hat nichts mit abschotten zu tun, sondern es geht einfach darum, wo wir die besten Voraussetzungen haben", sagte Flick nach der Auslosung der Vorrundengruppen. Aber noch sind auch andere Unterkünfte im Rennen.

Debatte um Menschenrechte, Regenbogenfahnen und Bestechung - Welche Kritik gibt es an der WM in Katar?

Dass drei Stimmen bei der Abstimmung über den WM-Gastgeber 2022 gekauft worden sein sollen, ist die eine Sache. Schwerer wiegen die Vorwürfe in Sachen Menschenrechtslage. Der WM-Gastgeber steht seit der Vergabe 2010 wegen Menschrechtsverstößen und den Bedingungen für ausländische Arbeiter in der Kritik. Das sogenannte Kafala-System, das Arbeitnehmern aus dem Ausland praktisch alle Rechte nimmt, ist dabei der Hauptkritik-Punkt an Katar. Laut der Zeitung „Guardian" sind seit der Vergabe der WM mehr als 6500 Arbeiter aus Südostasien gestorben - vor allem beim Bau der Stadien und anderer Einrichtungen für die WM.

Amnesty International hat im Frühjahr 2022 erneut schwere Vorwürfe erhoben. In ihrem Bericht prangert die Menschenrechtsorganisation „schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen" im privaten Sicherheitssektor an. Dies Arbeitsverhältnisse entsprächen teilweise Zwangsarbeit. Die Arbeiter hätten gegen ihren Willen und unter Androhung von Strafen arbeiten müssen. Einige Arbeiter hätten laut Amnesty bis zu 84 Wochenstunden arbeiten müssen. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation habe die katarische Regierung davon gewusst. Auch die Fifa habe nicht genug gegen die Verstöße getan, betonen Amnesty und auch andere Organisationen wie Human Rights Watch.

Das katarische Organisationskomitee der Fußball-WM bestätigte die Anschuldigungen und sprach von einem „völlig inakzeptablen" Verstoß gegen die Arbeitsvorschriften.

Die Regierung des Emirats verweist inzwischen immer wieder auf die Reformen, die es vor allem für die Arbeitnehmerrechte eingeführt habe. Katar betont, dass das Kafala-System offiziell abgeschafft sei, anders als in anderen Ländern der Region. Verstöße gegen die neuen Gesetze würden rigoros verfolgt, heißt es. Das Emirat gesteht Fehler ein und fordert Geduld ein. Mit Bezug auf die gestorbenen Arbeiter argumentiert Katar, die Sterberate liege angesichts von mehr als 1,4 Millionen Menschen aus der Region im Land im zu erwartenden Bereich.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der Umgang mit Homosexualität in Katar. Erst Anfang April 2022 sprach sich ein katarischer Sicherheitsverantwortlicher gegen das Zeigen von Regenbogenfahnen in Katar und während der WM aus. Er befürchte dadurch Angriffe. Bei der vergangenen Fußball-EM hatten viele Spieler und Organisatoren die Regenbogenfahne gezeigt. Sie steht als Symbol für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Homosexualität ist in Katar gesetzlich verboten.

Die Fifa betonte, dass Regenbogenfahnen im Stadion erlaubt seien. Und die katarischen WM-Organisatoren erklärten, dass sie die Richtlinien des Weltverbandes diesbezüglich respektieren würden. „Wir können unseren Mitgliedern, LGBT+-Menschen und Verbündeten nicht guten Gewissens sagen, dass dies eine WM für alle ist", schrieben die Verantwortlichen von Verbänden dennoch in einer gemeinsamen Stellungnahme. Die Abkürzung LGBT+ steht für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen.

Wann startet das deutsche Team in die WM-Vorbereitung?

Die Abstellungsperiode für die Spieler seitens der Vereine beginnt am 14. November, also direkt nach dem 15. Spieltag der Bundesligasaison 2022/23. Der DFB plant in der heißen Phase der Vorbereitung ein Testspiel. Der Gegner steht noch nicht fest.

Wo wird die WM live im TV und Live-Stream übertragen?

Die meisten Spiele der Fußball-WM 2022 sind im Free-TV zu sehen. Die TV-Rechte für Deutschland hat sich bei diesem Turnier aber die Deutsche Telekom gesichert. Sie zeigt alle 64 Spiele der WM in Katar auf ihrem eigenen Dienst Magenta TV. Aber die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich mit der Telekom auf Sublizenzen geeinigt und dürfen ebenfalls einige Spiele live zeigen. 16 der 64 WM-Partien werden aber exklusiv bei Magenta TV gezeigt – darunter Partien im Achtel- und Viertelfinale und das Spiel um Platz drei, wenn das deutsche Team nicht beteiligt ist.

Im Free-TV werden hingegen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft zu sehen sein. Die ARD überträgt das erste deutsche Spiel am 23. November um 14 Uhr gegen Japan sowie das dritte Vorrundenspiel der Deutschen am 1. Dezember um 20 Uhr. Der Gegner steht noch nicht fest. Costa Rica und Neuseeland spielen im Juni im Play-off-Spiel noch um dieses WM-Ticket. Das ZDF zeigt am 27. November um 20 Uhr das Spiel des DFB-Teams gegen Spanien.

Das ZDF überträgt zudem das Eröffnungsspiel am 21. November zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Die ARD zeigt das Finale am 18. Dezember. Insgesamt dürfen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender 48 Begegnungen der Fußball-WM 2022 übertragen, darunter auch alle Halbfinal-Spiele.

Wer sind die TV-Kommentatoren und Experten für die Weltmeisterschaft?

Bei Magenta TV wird Johannes B. Kerner die WM-Sendungen kommentieren. Der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack ist als Experte dabei, Wolff Fuss als Kommentator. Thomas Wagner ist für Magenta TV als Reporter bei den Spielen und im DFB-Lager. Das komplette WM-Team wird noch bekannt gegeben, gleiches gilt für die Moderatoren, Experten und Kommentatoren bei ARD und ZDF.

Werden die deutschen Pressekonferenzen im Fernsehen oder Internet übertragen?

Wer alle Informationen - auch an spielfreien Tagen der deutschen Nationalmannschaft - erhalten möchte, kann die Pressekonferenzen des Weltmeisters verfolgen. Diese finden in der Regel täglich zwischen den deutschen Spielen statt und werden auf mehreren Wegen übertragen: unter anderem durch den DFB selbst.

Gibt es noch Tickets für die WM?

Anfang April 2022 hat die zweite Phase des Ticketverkaufs begonnen. Noch bis zum 28. April können auf der Seite der Fifa unter fifa.com Anfragen für WM-Tickets gestellt werden. Die Eintrittskarten werden danach im Losverfahren vergeben, teilte die Fifa mit. Es können verschiedene Kombinationen und Ticketformen bestellt werden. Verfügbar sind derzeit Einzeltickets, Vier-Stadion-Tickets für Partien in vier verschiedenen Arenen sowie Karten für alle Gruppenspiele eines Teams.

Bei dieser WM gibt es durch die kurzen Distanzen zwischen den WM-Spielorten und Stadien nach Angaben der Weltverbandes erstmals die Möglichkeit, Tickets für bis zu zwei Spiele pro Tag zu beantragen.

In der ersten Phase der Ticketvergabe waren rund 800.000 Karten verkauft worden. Für das gesamte Turnier im Winter 2022 stehen rund zwei Millionen Ticket für den freien Verkauf zur Verfügung.

Gibt es noch Tickets für die deutschen Spiele?

Ja, auch für Spiele mit deutscher Beteiligung kann man sich derzeit noch um Tickets bewerben. (Stand 5. April 2022)

Wie heißt das Maskottchen für die Weltmeisterschaft?

La'eeb ist das offizielle Maskottchen der Weltmeisterschaft in Katar. Es ist eine Fantasie-Figur in Nationaltracht und mit einem Ball. La'eeb bedeutet auf Arabisch „supertalentierter Spieler".

Die Figur stamme aus einer Parallelwelt und rufe alle dazu auf, an sich zu glauben – nach dem Motto „Now is All" („Jetzt oder nie"). La'eeb versprühe Jugendlichkeit, Fröhlichkeit und Selbstbewusstsein, hieß es von den WM-Organisatoren. „La'eeb wird eine wichtige Rolle dabei spielen, junge und ältere Fans für die WM in Katar zu begeistern", sagte Khalid Ali al-Mawlawi, stellvertretender Generaldirektor für Marketing, Kommunikation und Turniererlebnis beim Obersten Rat für Organisation und Nachhaltigkeit.

Darf ich WM-Spiele im Büro schauen?

Ein strittige Frage - aber zu lösen: Grundsätzlich hat kein Arbeitgeber die Pflicht, seinen Angestellten das Schauen deutscher WM-Spiele zu ermöglichen. Die WM ist kein Grund, die Arbeit zu unterbrechen. Absprachen mit dem Vorgesetzten können (!) die Regeln im Vorfeld jedoch auflockern. Rechtzeitige Kommunikation ist der Schlüssel, um unangenehme Situationen zu vermeiden.

Wer sind die Favoriten bei der WM?

32 Mannschaften treten bei der WM an. Als Topfavoriten gehen neben Weltmeister Frankreich auch Spanien und England in die WM. Neben den Topteams aus Europa gehört bei dieser WM auch Brasilien wieder zu den Titel-Kandidaten. Superstar Lionel Messi will mit Argentinien endlich den WM-Titel holen. Geheimfavoriten sind mal wieder die Belgier, deren sogenannte „goldene Generation" eigentlich nur noch dieses Turnier hat, um ihre Ära auch wirklich zu vergolden.

WM-Regeln: Wann ist ein Spieler für das nächste WM-Spiel gesperrt?

Gelbe Karten aus der Qualifikation werden für das WM-Turnier gestrichen. Sperren nach Roten Karten bleiben gültig. Nach zwei Gelben Karten aus zwei verschiedenen WM-Spielen folgt eine Sperre für die nächste Partie. Eine Gelb-Rote Karte hat ein Spiel Sperre zur Folge. Eine Rote Karte wird mindestens mit einer Sperre von einem Spiel geahndet. Die Fifa-Disziplinarkommission entscheidet über die Länge der Sperre. Einzelne Gelbe Karten werden nach dem Viertelfinale gestrichen. Somit kann kein Spieler aufgrund der zweiten gelben Karte für das Finale gesperrt sein.

Gibt es bei der WM einen Videobeweis?

Bei der WM wird es einen Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) geben. Der sitzt im „Video Operation Room. Dort sollen insgesamt neun Personen dafür sorgen, dass Fehlentscheidungen vermieden und die Abläufe transparent an die Fans im Stadion und vor dem Fernseher weitergegeben werden.

Wie viele Schiedsrichter sind bei der WM im Einsatz?

Eine genaue Zahl der Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten, vierten Offiziellen und VAR gibt es noch nicht. Alle bei der WM eingesetzten Schiedsrichter werden aus der aktuellen Fifa-Liste ausgewählt und müssen einem Mitgliedsverband angehören, dessen Team nicht in der betreffenden Vorrundengruppe oder Partie spielt.

Was müssen die Mannschaften bei der Fußball-WM noch beachten?

Die Mannschaften müssen mindestens fünf Tage vor ihrem ersten Gruppenspiel in Katar eintreffen. 90 Minuten vor dem Anpfiff muss jedes Team im Stadion eintreffen und dem Spieldirektor der Fifa die Liste mit der Startformation übergeben. Auf der Ersatzbank dürfen höchstens 23 Personen (elf Offizielle und zwölf Reservisten) sitzen. Die Startliste mit allen Angaben muss vom Cheftrainer unterzeichnet werden.

Wie hoch ist das Preisgeld bei dieser WM?

2018 hat die Fifa 400 Millionen Dollar (damals etwa 343 Millionen Euro) ausgeschüttet. Der Weltmeister erhielt 38 Millionen Dollar, der Finalist 28 Millionen. Der Dritte bekam 25 Millionen Dollar, der Vierte 22 Millionen. Die Viertelfinalisten hatten 16 Millionen Dollar, die Achtelfinalisten zwölf Millionen Dollar erhalten. Die Vorrunden-Teilnehmer bekamen immerhin ich acht Millionen Dollar. Zudem erhielt jeder WM-Starter 1,5 Millionen Dollar für die Vorbereitung. Wie hoch die Ausschüttung 2022 an die Teilnehmer sein wird, ist noch nicht verkündet worden.

Was ist bei Autokorsos zu beachten?

Autokorsos sind verboten. Eigentlich. Denn während der Weltmeisterschaft drückt die Polizei ein Auge zu. Allerdings gilt auch bei einem Autokorso die Straßenverkehrsordnung. Hupen ist nur in Notfällen erlaubt, Rote Ampeln dürften nicht überfahren werden. Und die Promillegrenze ist selbstredend ebenfalls zu beachten.

Große Flaggen an einer langen Stange aus dem Fenster zu halten, ist verboten. Kommt es zum Unfall, "kann die Versicherung Regressansprüche an den Fahrzeughalter stellen", teilt der ADAC mit. Fahnen als Deko-Artikel müssen stabil angebracht sein und dürfen die Sicht sowie die Bewegungsfreiheit des Fahrers nicht einschränken.

Welchem Weltmeister gelang die Titelverteidigung?

Insgesamt erst zweimal konnte der amtierende Weltmeister auch beim darauffolgenden Turnier triumphieren. 1938 gelang dies Italien, 1962 Brasilien. Somit liegt die letzte Titelverteidigung bereits 56 Jahre zurück.

Seit wann wird der WM-Pokal vergeben?

Erstmals erhielt Deutschland bei der Heim-WM 1974 den Goldpokal. Vier Jahre zuvor hatte Brasilien den Coupe Jules Rimet zum dritten Mal gewonnen und durfte ihn deswegen behalten.

Wer liegt in der ewigen Tabelle aller WM-Endrunden vorne?

Brasilien ist das einzige Land, das bisher an allen 21 Endrunden teilgenommen hat. Der Rekordweltmeister (fünf Titel) hat bislang auch die meisten Siege gefeiert (73) und die meisten Punkte geholt (237 nach der Drei-Punkte-Regel). Die meisten WM-Endrundenspiele haben Brasilien und Deutschland bestritten (je 109). Zudem hat Brasilien die meisten Tore geschossen (229).

Welche WM-Rekorde hält Deutschland?

Die deutsche Mannschaft hat bereits acht WM-Endspiele bestritten (vier gewonnen, vier verloren) - Rekord. Zudem ist Lothar Matthäus der Spieler mit den meisten WM-Einsätzen (25), Miroslav Klose der Spieler mit den meisten WM-Toren (16) und Helmut Schön der Trainer mit den meisten WM-Spielen auf der Bank (25).

