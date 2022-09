WM 2022 in Katar : Der komplette Spielplan in der Übersicht

Der komplette Spielplan in der Übersicht

WM 2022 in Katar

Doha Die acht Gruppen für die Vorrunde der Weltmeisterschaft 2022 sind ausgelost. Deutschland trifft auf Japan, Spanien und Costa Rica oder Neuseeland. Wer spielt wann gegen wen in welchem Stadion? Hier finden Sie den kompletten WM-Spielplan.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beginnt ihre WM-Mission in Katar am 23. November um 14.00 Uhr (16.00 Uhr Ortszeit) mit dem ersten Gruppenspiel gegen Japan im Khalifa International Stadium. Das geht aus dem in der Nacht zu Samstag vom Weltverband FIFA veröffentlichten WM-Spielplan hervor.