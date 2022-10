Christoph Kramer (ZDF)

Laut der „Bild“ soll Kramer auf einer vorläufigen Nominierungsliste stehen, die Bundestrainer Hansi Flick bei der Fifa einreichen musste. Kramer selbst glaubt aber nicht an ein Comeback im Fußball-Nationalteam und eine überraschende Nominierung. Die WM in Katar wir den Gladbach-Profi aber so oder so beschäftigen. Für das ZDF ist der Mittelfeldspieler als TV-Experte eingeplant