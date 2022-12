Tickets, Bars, Events Diese absurden Preise zahlen WM-Besucher in Katar

Die hohen Bierpreise, die auch in den Fanzonen gelten, werden in den katarischen Medien als „Sündensteuer“ bezeichnet. Dass sie das islamische Alkohol-Verbot für die WM lockern mussten, betrachtet nicht nur Fahad als „Zumutung“. Manche Sportbars melken die Besucher aber noch unverschämter. 260 Euro als Eintritt soll zahlen, wer das Finale in einigen dieser Bars am großen TV-Schirm schauen möchte. Dafür gibt es drei Getränkegutscheine. Bei den WM-Gruppenspielen betrug der Preis noch 55 Euro, seit dem Beginn der Achtelfinalpartien werden 200 Euro verlangt.