Turnier in Katar : Das ist das Maskottchen für die WM 2022

Doha Löwen, Orangen, Comic-Figuren - seit 1966 gibt es bei jeder Fußball-WM ein Maskottchen. Inzwischen gehört es vor allem zur Marketingstrategie. So auch bei der WM 2022 in Katar. Wie das Maskottchen heißt und wie es aussieht.

La’eeb ist das offizielle Maskottchen der Fußball-

Weltmeisterschaft vom 21. November bis 18. Dezember in Katar. Der Weltverband Fifa und die Gastgeber stellten die schwungvolle Fantasie-Figur in Nationaltracht und mit einem Ball am 1. April 2022 im Rahmen der Gruppenauslosung in Doha vor. La’eeb bedeutet auf Arabisch „supertalentierter Spieler“.