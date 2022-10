Mit Wagner, Schweinsteiger und Mertesacker : Mit diesen Kommentatoren und Experten gehen die TV-Sender in die WM

Berlin Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF sowie der Streamingdienst MagentaSport setzen bei ihren Experten für die Weltmeisterschaft in Katar auf reichlich Erfahrung aus dem Profifußball. Wer alles dabei sein wird.

ARD und ZDF

Bei WM in Katar : Schweinsteiger bekommt neue TV-Moderatorin an die Seite

Im Studio setzt die ARD auf die Expertise von Hitzlsperger und Khedira, die zusammen mit der ehemaligen Welttorhüterin Schult in einer Runde bei Moderator Alexander Bommes sitzen. Experte bei den frühen Spielen ist Ex-Profi Thomas Broich an der Seite von Moderatorin Julia Scharf.

So oder so hatte Kramer bereits bei seinem letzten TV-Auftritt als ZDF-Experte für reichlich Aufsehen gesorgt. ,„Ich hatte heute auch vorsichtshalber die Fußballschuhe im Kofferraum, ich hätte nur noch ein Trikot gebraucht“, hatte der 31-Jährige am Freitagabend nach dem 0:1 der Nationalmannschaft in Leipzig gegen Ungarn in der Nations League gesagt. Der „Rheinischen Post“ hatte der 31-Jährige schon im August verraten, dass er bei der WM wieder als Experte für das ZDF unterwegs sein werde.