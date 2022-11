Deutschlands WM-Gruppengegner im Porträt Spanien – zwischen Genie und Wahnsinn

Aber auch ohne Ramos gibt es im aktuellen Kader der Spanier noch immer sehr erfahrene Spieler wie den aktuellen Barca-Kapitän Sergio Busquets oder seinen Teamkollegen Jordi Alba. Alba gehört bei Barca sowie im Nationalteam nicht mehr zu den unumstrittenen Leistungsträgern und Busquets stand zuletzt in der Kritik, weil er in der Champions League gegen Inter Mailand und im Clasico gegen Real Madrid jeweils ein Gegentor verschuldete. Im Sturmzentrum setzte Enrique in der WM-Vorbereitung voll auf den in Spanien immer etwas verschmähten Alvaro Morata (Atlético Madrid), der in 58 Länderspielen bislang 28-mal knipste. Im ersten Gruppenspiel gegen Costa Rica durfte dort jedoch Ferran Torres starten. Als spanische Hoffnungsträger stechen die beiden Barca-Talente Pedri (19 Jahre alt) und Gavi (18 Jahre alt) heraus.