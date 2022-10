Deutschlands WM-Gruppengegner im Porträt : Costa Rica setzt auf Kämpferherz und starken Keeper

Die costa-ricanischen Spieler jubeln nach dem 1:0-Sieg im Playoff gegen Neuseeland. Sie schnappten sich damit das letzte Ticket für die WM 2022 in Katar. Foto: AP/Hussein Sayed

Service Düsseldorf Im Vergleich zu Deutschland, Spanien und Japan ist Costa Rica klarer Außenseiter in der Gruppe E. Doch die Mittelamerikaner sind längst keine „Fußball-Zwerge“ mehr und haben dazu einen WM-erfahrenen Trainer und einen dreifachen Champions-League-Sieger in ihren Reihen.

Costa Rica ist zumindest auf dem Papier der leichteste Gegner, auf den Deutschland bei der Fußball-WM 2022 in Katar in der Gruppenphase trifft. Das dritte und letzte Vorrundenspiel zwischen der DFB-Elf und den sogenannten „Los Ticos“ findet am Donnerstag, 1. Dezember, um 20 Uhr in der katarischen Küstenstadt al-Chaur statt. Aber warum könnte Costa Rica trotzdem für Überraschungen sorgen? Wo steht das Land aktuell in der Weltrangliste? Welchen Spieler kennt man aus der Bundesliga? Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Wie haben sich die Costa Ricaner für das WM-Turnier in Katar 2022 qualifiziert?

Die Costa Ricaner qualifizierten sich über einen kleinen Umweg für die Fußball-WM 2022 in Katar. Als Teil der Nord- und Zentralamerikanischen und karibischen Fußballkonföderation (CONCACAF) musste man in einer Achter-Gruppe gegen Teams wie USA, Kanada, Mexiko, Panama oder Honduras ran. Da man nach 14 Spieltagen aber nur auf dem vierten Tabellenplatz landete – und nur die ersten drei Plätze für eine direkte WM-Qualifizierung reichen – musste Costa Rica in die Playoffs. Dort setzte man sich mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen Neuseeland durch und löste so das WM-Ticket.

Wo steht Costa Rica in der Fifa-Weltrangliste?

In der aktuellen Fifa-Weltrangliste findet sich Costa Rica auf dem 34. Platz wieder, knapp hinter Österreich, Tschechien und Nigeria.

Wer ist der Nationaltrainer von Costa Rica?

Luis Fernando Suárez heißt der Mann, der die „Los Ticos“ bei der WM 2022 in Katar betreut. Der 62-jährige Kolumbianer nahm – neben Vereinsstationen in Peru, Kolumbien und Mexiko – bereits zweimal als Nationaltrainer an einer Weltmeisterschaft teil: mit Ecuador bei der WM 2006 in Deutschland und mit Honduras bei der WM 2014 in Brasilien.

Wer sind die Stars im Team von Deutschlands drittem WM-Gegner?

Der erste Name, der einem einfällt, wenn man über costa-ricanische Fußballspieler nachdenkt, steht zwischen den Pfosten: Keylor Navas von Paris Saint-Germain. Der 35-jährige Routinier, der mit seinem vorherigen Arbeitgeber Real Madrid dreimal die Champions League gewann, zählt alleine schon aufgrund seiner Erfahrung zu den wichtigsten Führungsspielern von Trainer Suárez und ist eine nationale Ikone in Costa Rica.

Bei der WM 2014 in Brasilien, bei der die Costa Ricaner zunächst die „Todesgruppe“ mit den drei ehemaligen Weltmeistern England, Uruguay und Italien überstanden und erst im Viertelfinale gegen die Niederlande ausschieden, sorgte zudem Spielmacher Bryan Ruiz mit zwei wichtigen Toren für mächtig Furore. Dieser steht auch heute noch im Kader, ist aber mittlerweile auch schon 37 Jahre alt und will seine Karriere nach der WM beenden.

Etwas jünger ist dagegen Joel Campbell. Der 30-jährige Angreifer wechselte 2012 aus der ersten costa-ricanischen Liga zum FC Arsenal. Durchsetzen konnt er sich dort aber nicht, sondern wurde immer wieder leihweise zu anderen Klubs in halb Europa geschickt, bevor er nun seine sportliche Heimat in Mexiko fand. Aus der Nationalelf ist Campbell jedoch nicht wegzudenken und sammelte in 118 Länderspielen beachtliche 45 Scorer-Punkte. Als Talent gilt der erst 18-jährige Flügelspieler Jewison Bennette vom AFC Sunderland aus der zweiten englischen Liga.

Welche Spieler kennt man aus der Bundesliga?

Lediglich ein Akteur spielt derzeit in Deutschland, und zwar mitten im Ruhrgebiet. Cristian Gamboa, Stammkraft auf der rechten Abwehrseite des VfL Bochum, hat bislang 78 Länderspiele für Costa Rica absolviert. Ob er auch in Katar dabei sein wird, steht allerdings noch nicht endgültig fest. Sein letzter Einsatz im Nationaltrikot liegt knapp zwei Jahre zurück.

Was ist von dem Team bei der WM zu erwarten?

Die „Los Ticos“ gehören definitiv nicht zu den spielerisch stärksten Teams bei dieser WM. Selbst im Play-off-Duell gegen Neuseeland war man über weite Strecken des Spiels unterlegen und profitierte am Ende vor allem von einem starken Navas im Tor. Das Team von Trainer Suárez hat jedoch ein großes Kämpferherz und wird seine Außenseiter-Rolle mit voller Leidenschaft angehen. Verantwortlich dafür sind auch die erfahrenen Führungsspieler um Navas und Ruiz. Die Erfolge der „Los Ticos“ bei der WM 2014 in Brasilien sorgten zudem dafür, dass man das Image des „Fußball-Zwerges“ endgültig ablegen konnte.