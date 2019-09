Fußball-Weltmeisterschaft : Fifa präsentiert WM-Logo für 2022

Foto: AFP/GABRIEL BOUYS 11 Bilder Das ist das Logo der WM 2022.

In gut drei Jahren steigt die erste WM in Katar. Am Dienstagabend hat die Fifa das Logo für die Fußball-Weltmeisterschaften 2022 vorgestellt.

Gut drei Jahre vor dem Eröffnungsspiel hat die Fifa das Logo für die Fußball-Weltmeisterschaften 2022 in Katar vorgestellt. Das Emblem wurde am Dienstagabend in der Hauptstadt Doha präsentiert - zeitgleich auch in vielen anderen Großstädten weltweit, darunter in Berlin.

Das Logo zeigt eine stilisierte weit geschwungene Acht - symbolisch für die acht WM-Stadien während der Endrunde vom 21. November bis 18. Dezember 2022. Zugleich sei es den wellenförmigen Dünen in dem Wüsten-Emirat am Golf nachempfunden, teilte die Fifa mit. Ein weiteres Merkmal seien demnach Stickereien, wie sie für Schals in der arabischen Welt typisch sind.

(dpa/old)