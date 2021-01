Sensationelle ARD-Entscheidung : Eine Frau kommentiert das nächste WM-Finale

Berlin Laut eines Medienberichts wird 2022 erstmals eine Frau das Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft kommentieren. Diese Entscheidung traf die ARD demnach zu Ehren von Fußball-Reporterin Sabine Töpperwien.

Zum ersten Mal überhaupt wird eine Frau am 18. Dezember 2022 das Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft am deutschen Rundfunkmikrofon kommentieren. Einem Bericht der „Bild“-Zeitung (Bezahl-Inhalt) zufolge würdigt die ARD mit dieser Entscheidung die Lebensleistung von Fußball-Reporterin Sabine Töpperwien. Die 60-Jährige hatte am vergangenen Donnerstag mitgeteilt, Ende des Monats in den Ruhestand zu gehen.