Aus sportlicher Sicht : Darauf kann man sich bei der WM in Katar auch freuen

Foto: AFP/FRANCISCO LEONG 12 Bilder Zehn Dinge, auf die man sich bei der WM auch freuen darf

Düsseldorf In wenigen Tagen ist es schon soweit, dann beginnt die höchst umstrittene Fußball-WM in Katar. Durch die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse im Wüstenstaat will im Vorfeld keine wirkliche WM-Stimmung aufkommen. Dennoch gibt es zumindest zehn sportliche Aspekte, auf die man sich freuen kann.

Eins steht schon lange fest: Die WM in Katar wird definitiv anders werden als alle Fußball-Weltmeisterschaften zuvor. Das liegt schon alleine daran, dass das Großereignis nicht wie gewöhnlich im Sommer, sondern aufgrund der enormen Hitze im Wüstenstaat erst im Winter stattfindet.

Foto: dpa/Sharil Babu Infos Fragen und Antworten für Fans zur Fußball-WM 2022 in Katar

Aber nicht nur deshalb ist schon alleine die WM-Vergabe der Fifa-Funktionäre an Katar äußerst kritisch zu sehen. Eine wirkliche WM-Stimmung wird wohl auch vor allem deshalb bei vielen Fußball-Fans nicht aufkommen, wenn man beispielsweise an die zahlreichen Arbeitsmigranten, vorwiegend junge Männer, denkt, die auf den WM-Baustellen in dem autoritären Staat gestorben sind. Hinzu kommen weitere Menschenrechtsverletzungen, Bestechungsvorwürfe und die Diskriminierung von Minderheiten.

Foto: dpa/Franck Fife 20 Bilder Diese Stars fehlen bei der WM in Katar

Wenn der Ball im November und Dezember in Katar rollt und man auf die rein sportlichen Aspekte dieses Turniers schaut, werden die 32 Nationen aber nicht für Menschenrechte oder gegen Korruption spielen, sondern um Ruhm, Ehre und den wichtigsten Pokal der Fußball-Geschichte. Jede WM schreibt dabei grandiose wie dramatische Geschichten und ermöglicht völkerverbindende Fan-Momente. Und es wird auch immer besondere Stars, Spiele oder Debüts geben, die im Laufe des Turniers herausstechen und in die Fußball-Geschichte eingehen. Da wird auch Katar keine Ausnahme sein, wenn man beispielsweise bedenkt, dass die WM 2022 das letzte große Turnier sein wird, an dem sowohl Lionel Messi als auch Cristiano Ronaldo teilnehmen wird.

(dni)