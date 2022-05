Wie 2014 : Tom Bartels wird WM-Finale in Katar für ARD kommentieren

Mainz Fußball-Kommentator Tom Bartels wird wie vor acht Jahren das WM-Endspiel für das Erste im Fernsehen kommentieren. Damals gewann die deutsche Nationalmannschaft in Rio de Janeiro den Goldpokal. Zudem wird es bei der Radio-Übertragung des Finals in Katar ein Novum geben.

SWR-Reporter Tom Bartels wird für das ARD-Fernsehen das Finale der Fußball-WM Ende des Jahres in Katar kommentieren. Er hatte für die ARD auch schon das Endspiel 2014 in Rio de Janeiro mit dem 1:0-Sieg des DFB-Teams gegen Argentinien durch das Tor von Mario Götze als Kommentator begleitet. Geplant ist zudem eine ARD-Premiere: Christina Graf kommentiert als erste Frau WM-Spiele live im Ersten. Der Südwestrundfunk ist bei der diesjährigen WM federführend für die ARD-Berichterstattung aus und über Katar. Die Endrunde findet vom 21. November bis zum 18. Dezember statt.

Wie der SWR am Freitag in Mainz weiter mitteilte, wird für den Hörfunk ebenfalls erstmals in der ARD-Geschichte eine Frau live das Finale kommentieren. Wer das sein wird, steht noch nicht fest. Im vergangenen Juli hatte Julia Metzner vom SWR als erste Frau für den öffentlichen-rechtlichen Hörfunk vom EM-Finale in London live berichtet. Eine Endspiel-Kommentatorin bei einer Männer-WM oder -EM hatte es in Deutschland bis dahin nur im Privatradio gegeben.