Cristiano Ronaldo (Portugal): Der dreimalige Weltfußballer und zweimalige Ballon-d'Or-Gewinner gilt als einer der besten Fußballer in der Geschichte. Doch mit einem WM-Titel klappte es bislang nicht. 2004 stand er als 19-Jähriger im portugiesischen Team, das das Endspiel gegen Otto Rehhagels Griechen verlor. 2006 unterlag Ronaldo mit Portugal im WM-Halbfinale gegen Frankreich, wurde am Ende Vierter. 2016 gewann er überraschend mit seiner Mannschaft die Europameisterschaft in Frankreich. In der regulären Spielzeit hatte das Team nur ein Spiel gewonnen.