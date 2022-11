Die offiziellen und inoffiziellen WM-Songs seit 1962

Sie heißen „Wavin‘ Flag“, „Wakka Wakka“ oder „Hayya Hayya“: Seit der WM 1962 in Chile werden vor jeder Endrunde ein oder mehrere WM-Hymnen veröffentlicht, die sich manchmal zu einem echten Ohrwurm entwickelt haben. Durch die WM-Songs werden auch oftmals nostalgische Gefühle hervorgerufen, die einen an das jeweilige WM-Turnier zurückerinnern lassen. Dabei gibt es sowohl offizielle WM-Songs, die die durch die Fifa ausgewählt wurden, als auch in inoffizielle Songs, wie zum Beispiel „Buenos dias Argentina“ von Udo Jürgens gemeinsam mit der Nationalmannschaft oder „We Are the Champions“ von Queen. Klicken Sie durch!