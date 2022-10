Panini-Sticker 2.0 : Das Milliarden-Geschäft mit digitalen Sammelkarten

Die Sammelbilder des Herstellers Panini kennt nahezu jeder. Doch mittlerweile gibt es das Prinzip des Sammeln und Tauschen von Fußball-Karten auch vermehrt in digitaler Form. Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Tütchen aufreißen, Bilder einkleben, Doppelte tauschen: Für viele Fußball-Fans gehört zu einer WM auch das Sammeln von Panini-Stickern dazu. Doch dieses Erfolgrezept verlagert sich immer mehr in die digitale Welt, in der Sammelkarten für Tausende Euro gehandelt werden. Was genau dahinter steckt, warum auch die DFL und Oliver Bierhoff mitmachen und weshalb es auch Kritik gibt.

Es war immer ein Funken Hoffnung dabei, wenn man mal wieder zum nächstgelegenen Kiosk getigert ist, um sich ein paar Panini-Päckchen zu kaufen. Hoffentlich ist diesmal ein Sticker in einem Päckchen drin, der mir noch in meinem Sammelalbum fehlt. Hoffentlich habe ich jetzt mal einen Top-Spieler wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi dabei. Und wenn es dann wirklich so eintraf, herrschte sofort große Freude und Erleichterung.

Im digitalen Zeitalter wandelt sich aber auch dieser Sammelspaß. Mittlerweile werden Fußball-Sammelkarten auch virtuell auf dem Computer oder Smartphone gesammelt und getauscht. Und das Geschäft mit den digitalen Sammelobjekten boomt.

Für einige Fußball-Sammelkarten werden sogar Preise von mehr als 100.000 Euro aufgerufen – und auch bezahlt, da Sammler es zum Teil als eine neue Form der Geldanlage ansehen. Verantwortlich für diese Entwicklung und den Hype um die neue Form des Panini-Stickeralbums ist vor allem ein Unternehmen: „Sorare“.

Wer oder was steckt hinter Sorare?

Sorare ist ein Start-up aus Frankreich, das digitale Sammelkarten von Fußballspielern verkauft. Die Firma wurde im Jahr 2018 gegründet und hat inzwischen weltweit über zwei Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer. Von Investoren wurde das Unternehmen im vergangenen Jahr mit 3,7 Milliarden Euro bewertet. Sorare ist internationaler Marktführer im Bereich NFT-Fantasy-Football und wird deshalb auch oft als eine „NFT-Firma“ bezeichnet, da jede Sammelkarte von Sorare ein NFT ist. Und auch wenn es immer mehr Unternehmen gibt, die irgendeine Art von Sport-NFTs anbieten, hat Sorare keine wirkliche Konkurrenz auf dem Markt.

Info Was ist denn nochmal ein NFT? Unikat Ein NFT ist ein sogenannter „Non-Fungable Token“. Auf deutsch übersetzt heißt das ein Nicht-austauschbares Gut: also ein Unikat oder Original. Ein NFT ist also eine einzigartige digitale Datei, die unzerstörbar, fälschungssicher und eindeutig ihrem Besitzer zugeordnet ist. Da ein NFT für immer einzigartig bleibt, ist er ein digitaler Vermögenswert, mit dem sein Besitzer handeln kann. Wie Mona-Lisa-Gemälde Es ist also fast wie mit dem originalen Gemälde der Mona Lisa in der realen Welt, dass auch nicht geteilt werden und dementsprechend nur einen Besitzer auf der ganzen Welt aufweist.

Wie wird das Erfolgsrezept der klassischen Panini-Sammelbilder in eine digitale Form gebracht?

Grundsätzlich steckt hinter Sorare ein ähnliches Erfolgszept wie bei den Panini-Heftchen, nämlich das Auslösen eines Sammelwahns. Auf der Webseite des französischen Unternehmens kann man sich dafür kostenlos anmelden, um an möglichst viele digitale Sammelkarten zu gelangen. Die einzelnen Karten können dort gekauft oder getauscht werden und haben jeweils verschiedene Seltenheitsstufen. Diese reichen von der Kategorie „Gewöhnlich“ bis zu den Kategorien „Limitiert“, „sehr selten“ und „Einzigartig“. Eine „limitierte Karte“ von Lionel Messi gibt es dabei nur 1000-mal auf der Welt. Eine „einzigartige Karte“ des argentinischen Top-Stars sogar nur einmal.

Da die Gesamtzahl aller Karten begrenzt ist – ähnlich wie die gesamte Menge an produzierten Panini-Stickern – hat jede Karte einen gewissen Wert, der umso mehr in die Höhe steigt, je seltener das Sammlerstück ist. Also: Je seltener die Karte, desto teurer ist sie.

Optisch besteht so eine digitale Sammelkarte, wie auch ein Panini-Sticker, vor allem aus einem Bild des jeweiligen Spielers im Trikot seines Klubs oder Landes. Sorare hat sich dafür die Bilderrechte bei Vereinen oder sogar ganzen Ligen wie beispielsweise der Bundesliga gesichert. Insgesamt mehr als 280 Vereine und Ligen sowie mehr als 3.000 Profi-Fußballer haben bereits einen Lizenzvertrag mit Sorare.

Was ist das Besondere an den digitalen Sammelkarten von Sorare?

Es geht bei Sorare nicht nur allein um das Sammeln der Karten. Der Wert der digitalen Fußball-Sammelkarten kann sich nämlich immer wieder verändern, da man mit den Karten Punkte erzielen kann, die auf den Leistungen der Spieler im wahren Leben beruhen. Ein ähnliches Prinzip steckt auch hinter Online-Fußball-Managern wie Communio oder Kickbase.

Mit seinen Sammelkarten kann man auch an verschiedenen virtuellen Turnieren teilnehmen und Preise gewinnen. Die Sammelkarten der aktuellen Topstars wie zum Beispiel Kylian Mbappé oder Robert Lewandowski sind dabei besonders begehrt, da sie auch im wahren Leben oftmals am besten abschneiden.

Als Nutzer kann man Sammelkarten verschiedener Spieler aus der ganzen Welt kaufen und auf einem echten Transfermarkt auch wieder verkaufen. Das Ganze ist also in gewisserweise vergleichbar mit dem Online-Marktplatz E-bay, auf dem es jeden Tag Auktionen gibt und Gebote abgegeben können.

So wurde beispielsweise Anfang des Jahres eine digitale Sammelkarte von Stürmer-Star Erling Haaland (als der Norweger noch in der Bundesliga für Borussia Dortmund spielte) für einen Rekordpreis von knapp 614.000 Euro bei einer Auktion versteigert. Wenn man bedenkt, wie erfolgreich Haaland schon damals in der Bundesliga spielte, dürfte sich der teure Kauf sogar gelohnt haben, da der Wert des Norwegers in den Monaten danach sicherlich nicht gefallen, sondern aufgrund seiner herausragenden Leistungen eher noch weiter gestiegen sein dürfte. Günstigere Karten gibt es aber auch schon ab einigen Euro- oder Cent-Beträgen, die jedoch ebenfalls im Preis weiter steigen können.

Wer klug investiert, kann beim Handel mit den digitalen Sammelkarten also teilweise auch enorme Wertsteigerungen erzielen. Einige Nutzer sehen die Sammelkarten auf Sorare als eine neue Form der Geldanlage und probieren sich selbst als eigener Fußball-Scout aus, um im wahren Leben nach jungen Talenten zu suchen, die später ganz groß rauskommen könnten und so auch ihren Marktwert weiter in die Höhe schrauben könnten.

Warum investieren auch Stars wie Kylian Mbappe oder Oliver Bierhoff in die Karten?

Das Geschäftsmodell von Sorare scheint zu funktionieren. Im Jahr 2021 lag der Umsatz des französischen Unternehmen weltweit bei mehr als 22 Milliarden US-Dollar, rund zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bis in das Jahr 2027 soll der Umsatz des Unternehmens nach der Ansicht von Finanzexperten sogar auf mehr als 40 Milliarden Euro ansteigen.

Dass das Milliarden-Geschäft mit den digitalen Sammelkarten nicht nur ein kurzfristiger Hype ist, der in ein paar Monaten niemanden mehr interessiert, könnte die Tatsache beweisen, dass Sorare in den vergangenen Monaten auch sehr viele (prominente) Investoren angelockt hat, die ein riesiges Potenzial in den digitalen Sammelkarten zu sehen scheinen und auf Profit hoffen.

Im Juni gab Sorare beispielsweise bekannt, dass der franzözische Fußball-Weltstar Kylian Mbappé das Unternehmen als erster Markenbotschafter unterstützt und zugleich als Investor fungiert.

Aber auch andere Größen des Sports, wie Gerard Piqué, Andre Schürrle, Rio Ferdinand oder sogar DFB-Direktor Oliver Bierhoff sind bereits als Investoren und Berater bei Sorare eingestiegen. Bierhoff soll laut Recherchen der „Gründerszene“ in einem Statement verkündet haben, dass Sorare ein spannendes Beispiel dafür sei, wie Digitalisierung im Sport funktionieren könne. Und Robert Klein, CEO der DFL-Tochtergesellschaft Bundesliga International, sagte nach der erfolgten Kooperation zwischen der Deutschen Fußball Liga und Sorare: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit einem so dynamischen und hochspannenden Unternehmen“.

Um weiter zu wachsen, beschränkt sich Sorare bei seinen Sammelkarten auch nicht mehr einzig und allein auf eine Sportart. Neben dem Fußball gibt es mittlerweile auch Partnerschaften und eigene Plattformen für die amerikanische Baseballliga MLB und die berühmte Basketballliga NBA.

Warum gibt es Kritik?

Das Handeln mit den digitalen Sammelkarten birgt zunächst einmal ein gewisses Risiko, schon alleine durch die Kopplung an die realen Spielerleistungen. Wenn ein Spieler außer Form ist, sich schwerer verletzt, ein frühes Karriereende ankündigt oder in eine nicht-lizenzierte Liga wechselt, erleidet auch seine Sammelkarte einen hohen Wertverlust. Es gibt auch keine Regulierung, die einen Nutzer vor so einem Fall schützen würde.

Dass die digitalen Sammelkarten und damit das Geschäftsmodell von Sorare auf NFTs basiert, kommt zudem nicht überall gut an. Umweltschützer kritisieren schon seit längerer Zeit den hohen Energieverbrauch des NFT-Handels. Damit die NFTs sicher und geschützt bleiben, wird eine Vielzahl von Computern und Servern benötigt, die dementsprechend auch viel Strom verbrauchen.

Und dann steht das Unternehmen unter Verdacht, dass das Geschäftsmodell ein Glücksspielprodukt darstellen könnte. Denn: Während es zwar technisch möglich ist, ein Team aus Sorare-Spielerkarten aufzubauen, ohne dafür Geld auszugeben, ist die Realität so, dass viele Spieler für die Karten bezahlen, um an Turnieren teilzunehmen. Dies liegt daran, dass die Nutzer besonders die selteneren und teureren Karten benötigen, um überhaupt an Preisgeldturnieren teilnehmen zu können.

Aufsichtsbehörden in Frankreich und Großbritannien haben deshalb bereits Untersuchungen angekündigt. In der Schweiz, wo ausländische Online-Glücksspielseiten verboten sind, wurde die Webseite von Sorare sogar bereits gesperrt.

Wie wird es in Zukunft mit Sorare und den digitalen Sammelkarten weitergehen?

Sollte das Konzept von Sorare wirklich in mehreren Ländern als Glücksspielprodukt ausgewiesen werden, würde sich das französische Unternehmen zunächst einmal mit neuen Vorgaben und gesetzlichen Vorschriften konfrontiert sehen. Dies ist zwar ein mühsamer Prozess, der jedoch von Sorare umgesetzt werden könnte. Auch die Rechts- und Compliance-Kosten, die bei einem solchen Szenario anfallen würde, könnte das milliardenschwere Start-up aufgrund seiner enormen Finanzmittel vermutlich stemmen.

Und ohne diese möglichen Einschränkungen steht Sorare wohl eine sehr erfolgreiche Zukunft bevor. Ideen für eine Weiterentwicklung der Sammelkarten-Firma gibt es reichlich. Man könnte sich auf weitere Sportarten stürzen, mehr prominente Investoren ans Bord holen, mehr Kooperationen abschließen und mehr Lizenzen für Ligen, Vereine und Spieler erwerben. Genug Potenzial also, um den digitalen Sport-Markt trotz des starken Wachstums noch weiter zu erobern.

