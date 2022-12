Pragmatischer Weg zum Erfolg Frankreich-Trainer Deschamps eindrucksvolle Entwicklung vom General zur Legende

Die größte Würdigung erreichte Didier Deschamps schon vor seinem dritten WM-Finale. Und sie kam von allerhöchster Stelle. „Deschamps gewinnt alles. Natürlich muss er bleiben“, sagte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Die Aussage zeigt, welch hohe Wertschätzung der 54 Jahre alte Nationaltrainer in der Heimat genießt - und das, obwohl er für seinen effizienten Fußball auch viel Kritik bekommt. Der Erfolg gibt Deschamps recht. Am Sonntag kann er sich im Endspiel gegen Argentinien (16.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) endgültig einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern.