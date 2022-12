Krawalle in Frankreich und Belgien 14-Jähriger stirbt bei Unfall am Rande einer Fanfeier in Montpellier

Es gab Autokorsos, Hupkonzerte, es wurden Feuerwerkskörper gezündet und die französischen Fahnen geschwenkt. Durch einen Autounfall in Montpellier kam allerdings ein 14-Jähriger ums Leben, der Fahrer flüchtete. In Montpellier wurde der Jugendliche vom Auto erfasst und starb wenig später. Wie die Präfektur in Montpellier mitteilte, habe das Auto den Jugendlichen am Mittwochabend mit voller Wucht erfasst. Der Fahrer habe die Flucht ergriffen. Der Junge sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, wo er starb. Das Auto sei in der Nähe des Unfallorts verlassen aufgefunden und beschlagnahmt worden.