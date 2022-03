Nach verpasster WM-Quali : Franco Foda tritt als Nationaltrainer Österreichs zurück

Wien Franco Foda ist als Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Durch das Scheitern in den WM-Play-offs hätte sein Vertrag ohnehin geendet.

Sein Vertrag wäre am Donnerstag ohnehin ausgelaufen, doch so lange wollte Franco Foda nicht mehr warten. Bereits vor dem sportlich bedeutungslosen Spiel gegen Schottland am Dienstag in Wien hat der 55 Jahre alte Deutsche deshalb am Montag in einer Pressekonferenz seinen Rücktritt als Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft erklärt.