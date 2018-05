Fifa-WM 2018: Will Smith singt den offiziellen WM-Song

Veröffentlichung am Freitag : Will Smith singt den offiziellen WM-Song

Will Smith. Foto: AP

Zürich Superstar Will Smith ist einer von drei Interpreten des offiziellen Songs für die Fußball-WM 2018 in Russland. Das Lied mit dem Titel "Live It Up" wird am kommenden Freitag veröffentlicht. Dies gab der Weltverband FIFA am Mittwoch bekannt.

"Es ist eine Ehre, gefragt zu werden, ob man bei der Weltmeisterschaft auftreten möchte. Dieses globale Event bringt Menschen aus aller Welt zusammen, um zu jubeln, lachen und magische Momente zu erleben", sagte Smith: "Wir wollen die Welt tanzen sehen."

Smith war vor seiner Karriere als Schauspieler (u.a. "Ali, "Men in Black", "Independence Day") auch als Pop-Rapper ("Fresh Prince") sehr erfolgreich. Er nahm den WM-Song gemeinsam mit dem in Lateinamerika enorm erfolgreichen Nicky Jam und der aufstrebenden kosovarischen Sängerin Era Istrefi auf.



Der offizielle WM-Song wird üblicherweise bei der Eröffnungs- oder der Schlussfeier aufgeführt. Bei der WM 2014 traten Pitbull and Jennifer Lopez mit "We Are One (Ole Ola)" bei der Eröffnung auf, Shakira mit "Waka Waka (This Time for Africa)" beim Finale 2010.

