„Es ist fantastisch“ : Infantino schwärmt ein Jahr vor der WM von Katar

Doha Gianni Infantino hat sich am Mittwoch selbst ein Bild von den Bauständen der Stadien in Katar gemacht und schwärmte dabei vom Gastgeber der WM 2022.

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat den kommenden WM-Gastgeber Katar bei einem Besuch des Finalstadions in höchsten Tönen gelobt. "Ich habe auf der ganzen Welt noch nie ein Land gesehen, das so weit im Voraus schon so bereit war. Es ist fantastisch", sagte Infantino am Mittwoch im Lusail Stadium, wo am 18. Dezember 2022 das Endspiel steigt.