„Beiträge sind unverzichtbar“ : Fifa lädt Nationaltrainer zu Diskussion im WM-Streit ein

Im Streit um die Verkürzung der WM-Periode sind nun auch die Nationaltrainer gefragt. Sie wurden von der Fifa zu einer Diskussionsrunde eingeladen.

Im Streit um eine Männer-WM im Zwei-Jahres-Rhythmus sucht der Fußball-Weltverband Fifa das Gespräch mit den Nationaltrainern. Am Dienstag und Donnerstag soll in Online-Sitzungen über den internationalen Spielkalender ab 2024 diskutiert werden, teilte die Fifa mit. Am Mittwoch trifft sich zudem das Council des Weltverbandes.